США перебрасывают войска и авиацию на восточный фланг НАТО

Соединенные Штаты перебросят до 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми самолетов F-35 из Германии на восточный фланг НАТО. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, президент США Джо Байден во вторник дал Пентагону указание передислоцировать часть сил США в Европе. "В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион", - сказал Кирби. Он добавил, что из Германии на восточный фланг НАТО будут переброшены восемь самолетов F-35 и дивизион штурмовой авиации в составе 20 вертолетов AH-64. Группа из 12 вертолетов AH-64 будет перемещена из Греции в Польшу.

Пентагон заявил, что в США в данный момент не могут сказать, кто стоит за новыми кибератаками на сайты госорганов Украины.