Сотрудниками Бейлаганского РОП в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан житель Баку ранее судимый Огтай Зарбалиев, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств и огнестрельного оружия.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, при личном досмотре у него были выявлены и изъяты 4 кг 450 г героина и один автомат Калашникова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении О.Зарбалиева избрана мера пресечения в виде ареста.