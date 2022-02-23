Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН

Власти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением «ЛНР» и «ДНР» за военной помощью к России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью", - написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы "Донецкой народной республики" Денис Пушилин и "Луганской народной республики" Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении "агрессии со стороны Вооруженных сил Украины".