ОТдел международной информации и политики 03:37

Интернет-издание The Insider (русскоязычный независимый исследовательский портал) на основе анализа разведывательных данных западных стран выяснило, по каким именно сценариям будет развиваться нападение России на Украину. Первый сценарий — массированный удар силами 20-й общевойсковой армии России и приданных ей сил по линии Харьков—Днепр—Запорожье и одновременно - удар с территории Крыма в направлении Запорожья, а в случае успеха — вдоль Черноморского побережья в направлении Одессы и контролируемого Россией Приднестровья. Реализация этого плана позволит России создать и обеспечить сухопутный коридор к Крыму и возобновить до начала посевной кампании и летней засухи водоснабжение полуострова, установив контроль над северо-крымским каналом.

Этот сценарий также позволит России взять под контроль стратегически важные предприятия Украины - заводы по производству ракет-носителей, двигателей для ракет и авиации, а также турбин для атомных и гидроэлектростанций. В то же время, с севера, то есть, с со стороны Беларуси, весьма вероятными направлениями ударов являются Сумы-Прилуки—Киев и Чернигов—Киев, что позволит армии России уничтожить органы управления крупными войсковыми формированиями украинской армии, в частности штаб ООС, оперативное командование группы «Север» и другие. После захвата Киева будет обеспечена геополитическая, как это представляют в Москве, победа над Украиной, после чего Россия предложит Западу урегулирование вопроса на основе следующей формулы - переход под контроль России сухопутного коридора и водоснабжения Крыма в обмен на освобождение от оккупации Киева и части территории Украины. Этот сценарий мог бы быть успешным, если бы Запад не оказал Украине реальную военную помощь. В случае же военной интервенции Запада, направление наступления российской армии, скорее всего, изменится, и с белорусского направления российские силы перейдут в наступление по линии Пинск-Ровно и Мозырь-Житомир. Что позволило бы наступающим в этом направлении войскам захватить контроль над крупными логистическими линиями Украины, а также системой нефтегазоснабжения. Что же касается группировки российско-белорусских войск, сконцентрированных в треугольнике Пинск—Брест—Гродно, то она может реализовать три ключевые задачи: ударом в направлении Луцка и Ровно уничтожить органы управления крупных военных формирований и военную инфраструктуру Украины, парализовав тем самым получение военной помощи с Запада, и, в случае прямой военной конфронтации с НАТО, реализовать давний военный план в так называемом «Сувалкском коридоре», захватив пограничные территории Литвы и Польши и обеспечив сухопутный коридор к Калининградской области.

Такой сценарий повлечет для нападающей стороны огромные потери в живой силе и технике, поскольку на севере Украины вдоль границы с Беларусью сплошь густые леса и практически непроходимые для техники болота. Тогда как на известных и мало-мальски проходимых для техники участках вглубь от границы с Беларусью и РФ, Украина уже второй год ведет обустройство продуманной и глубоко эшелонированной обороны и, так называемых, «коридоров смерти». Второй сценарий, был отработан до мелочей ещё в начале 90-х в Молдове, когда Россия, признав независимость так называемых «народных республик», ввела в Приднестровье «для обеспечения мира и спокойствия» свои войска. Когда же Россия закрепится в Донецке и Луганске, наиболее вероятным сценарием развития событий станут провокации на линии разграничения и успешная «совместная операция» российских «миротворцев» и группировок, так называемых, ЛДНР по линии Донецк—Запорожье и Мариуполь- Мелитополь—Херсон. При таком развитии событий Путин получит маленькую, но победоносную войну, и в качестве компенсации за усиление антироссийских экономических санкций со стороны Запада, получит сухопутный коридор и воду для Крымского полуострова, а также полный контроль над бассейном Азовского моря и акваторией дельты Днепра с Николаевским морским портом и судоверфью. Именно эти топонимы называл Путин в обращении к россиянам, когда объявлял о решении признать «ЛДНР».