Война. Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент заявил, что цель операции — защита людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий и назвал операцию «самозащитой от создаваемых угроз».
Главное на данный момент:
- В Киеве и в приграничных городах Украины слышны взрывы.
- Украина полностью закрыла воздушное пространство. Россия сделала то же самое над своей приграничной территорией.
- Джо Байден заявил, что мир «призовет Россию к ответу».
- По неподтвержденной информации, российские войска пересекли границу в районе Харькова.