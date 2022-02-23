Война. Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент заявил, что цель операции — защита людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий и назвал операцию «самозащитой от создаваемых угроз».

Главное на данный момент:

  • В Киеве и в приграничных городах Украины слышны взрывы.
  • Украина полностью закрыла воздушное пространство. Россия сделала то же самое над своей приграничной территорией.
  • Джо Байден заявил, что мир «призовет Россию к ответу».
  • По неподтвержденной информации, российские войска пересекли границу в районе Харькова.