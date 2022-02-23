Зеленский вводит военное положение в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вводится военное положении.

Глава государства подтвердил, что Россия совершила удары по украинской военной инфраструктуре и погранотрядам, во многих городах были слышны взрывы.

Он сообщил, что утром провел переговоры с президентом США Джо Байденом и что Вашингтон уже начал сплочение международной поддержки.

«Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Я, СНБО, Кабинет министров постоянно будем на связи с вами… Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», — сказал Зеленский.