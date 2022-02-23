Украина сообщила о ракетных ударах по Киеву и Харькову

Ранним утром 24 февраля в Киеве, Харькове и Днепре были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры. Об этом в фейсбуке сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность. Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война», — написал он.

По данным украинских СМИ, российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова. Также сообщается о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам президент сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий. После этого в соцсетях появились сообщения о взрывах во многих украинских городах.