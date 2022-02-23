Байден: Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофе

«Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят на это вместе и решительным образом», - говорится в заявлении американского президента.

По его словам, Владимир Путин «выбрал войну», которая приведет к множеству человеческих жертв, и пообещал, что мир призовет Россию к ответу.

Президент США Джо Байден назвал военную операцию российских вооруженных сил на Донбассе, начавшуюся утром в четверг, 24 февраля, «неспровоцированной и неоправданной», передает «Ъ».

Президент Байден сообщил, что сегодня встретится с коллегами по «Большой семерке», а затем выступит с обращением к согражданам, в котором объявит о дальнейших шагах США.

Он отметил, что России грозят последствия «за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».

«Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического альянса», - добавил Байден.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о вводе войск на Донбасс. Он сказал, что Россия не может чувствовать себя в безопасности и развиваться из-за «постоянной угрозы со стороны Украины».