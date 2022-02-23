Как Россия атаковала Украину: Генштаб раскрывает подробности

«Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушную атаку российских войск». Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В ведомстве отмечают, что сегодня, 24 февраля, в 5:00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке и военным объектам Вооруженных сил Украины.

«В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы. Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают воздушное нападение захватчика», - говорится в заявлении.