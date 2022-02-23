В Москве заявили, что средства ПВО Украины подавлены новость дополнена
Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, военнослужащие украинской погранслужбы не оказывают сопротивления российским подразделениям, сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ утверждают, что военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя
Это противоречит тому, о чем говорят украинские военные: они утверждают, что воздушные силы страны отбивают нападение, а военные удерживают оборонные позиции. Генштаб ВСУ меньше часа назад назвал ситуацию "контролируемой"