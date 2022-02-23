Британия расширит экономические санкции против России в случае продолжения агрессии
Великобритания расширит экономические санкции в отношении России, если она продолжит агрессивные действия против Украины, заявила британский постпред при ООН Барбара Вудворд.
"Мы расширим экономические последствия, если Россия продолжит свою агрессию. Все еще есть время для того, чтобы проявить сдержанность, действовать разумно, добиться деэскалации, но необходимо действовать сейчас", - цитирует постпреда Interfax.