«Темный день для Европы»: канцлер Германии о нападении России на Украину

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал "черным днем для Европы" нападение России на Украину и призвал РФ немедленно остановиться. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Нападение России на Украину - это вопиющее нарушение международного права. Ничто не может оправдать этого. Германия решительно осуждает этот безрассудный поступок президента Путина и выражает солидарность с Украиной и украинцами. Россия должна немедленно прекратить боевые действия", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС.

"Это ужасный день для Украины и темный день для Европы", – добавил Олаф Шольц.