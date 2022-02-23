Buta Airways отменила сегодняшний рейс из Баку в Астрахань 

Авиакомпания Buta Airways отменила запланированный на четверг рейс по маршруту Баку-Астрахань-Баку в связи с ограничениями на полеты из аэропортов юга России.

По сообщению Россавиации, на сегодня отменены все рейсы из аэропорта Астрахани из-за запрета использования южного воздушного пространства.