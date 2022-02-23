Города на юге России закрыли аэропорты на неделю
Из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены, работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, сообщает Росавиация.
"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации в Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года", — говорится в сообщении.