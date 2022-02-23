Берлин назвал военную операцию в Украине позорной для России

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с заявлением о начале военной операции России в Украине и заявила, что мировое сообщество «не забудет» Кремлю военных действий в Украине. Ее слова опубликованы в Twitter.

«Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет действия России», — отмечается в сообщении.

Бербок назвала день, когда началась российская операция, позорным для России.