Берлин назвал военную операцию в Украине позорной для России
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с заявлением о начале военной операции России в Украине и заявила, что мировое сообщество «не забудет» Кремлю военных действий в Украине. Ее слова опубликованы в Twitter.
«Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет действия России», — отмечается в сообщении.
Бербок назвала день, когда началась российская операция, позорным для России.
Mit dem Angriff auf die #Ukraine bricht #Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen. Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern reagieren. Unsere ganze Solidarität gilt der Ukraine.— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 24, 2022