Лукашенко созывает совещание с военными

Президент Беларусс Александр Лукашенко проведет совещание с военными, сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Встреча во Дворце Независимости начнется через час (примерно 10:40 по минскому времени)", - говорится в сообщении.

Около 5 утра в четверг состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

Ранее президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.