Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ
Все российские дипломаты эвакуированы из Киева. Об этом сообщили в посольстве России, передает РИА Новости.
Все российские дипломаты эвакуированы из Киева. Об этом сообщили в посольстве России, передает РИА Новости.
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