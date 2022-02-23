Погранслужба Украины опубликовала фотографии разрушенных объектов в Киевской области. «Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в глубине страны. В Киевской области произошел обстрел одного из объектов ГСГУ. Вероятно, ракетным оружием», — говорится в сообщении ведомства.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, защита людей на Донбассе, которые подвергаются геноциду. Верховная Рада Украины одобрила ввод в стране военного положения.





Ранним утром в четверг в Киеве, Харькове, Днепре и других городах были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры.





По данным украинских СМИ, российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова и с белорусской границы. Также сообщается о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе. Погранслужба Украины сообщила, что колонны российской военной техники движутся со стороны Крыма.





«Российские войска через государственную границу ведут артиллерийский обстрел. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях», — утверждает ведомство.