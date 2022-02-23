Минобороны Украины: Все, кто умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал всех выступить на защиту Родины. Об этом А.Резников написал в соцсетях.
"Уважаемые соотечественники! Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в вашем регионе", - написал министр обороны Украины.