МВД Украины о погибших и раненых во время авиаударов

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о первых жертвах ракетных обстрелов Украины, пишет korrespondent.net.

"Бровары, военный городок №161. Во время авиаудара сгорело здание и 4-этажный дом частично поврежден. Военные проводят эвакуацию, работают ГСЧС и скорая. По предварительной информации, один погибший, один ранен и еще 5 пострадавших, более подробно информация будет дополнительно", - сообщил он.

Кроме того, один человек погиб в Мариуполе, и сразу шестеро – в Подольске Одесской области.