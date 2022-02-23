Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения придут к мирному договору видео, обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что верит в нормализацию отношений Баку и Еревана.
«Думаю, что после окончания второй карабахской войны отношения с Арменией тоже нормализуются. Во всяком случае, мы официально заявили о желании заключить мирный договор с Арменией. Наверное, на каком-то этапе это произойдет, но в нынешних геополитических реалиях мы должны быть реалистами, не должны желать того, чего достигнуть невозможно, но должны двигаться в направлении установления прочного мира на Кавказе», - сказал глава государства.
* * * 12:15
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 23 февраля встретились в агентстве ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации.
Представляем видео этой встречи.