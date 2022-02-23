Лукашенко рассказал, участвуют ли белорусские войска в операции на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с военными в четверг рассказал, участвуют ли белорусские войска в операции по демилитаризации "ЛНР" и "ДНР".

Лукашенко отметил, что обстановка на южных и западных рубежах изменилась, оперативное совещание он запланировал еще ночью, так как надо было подготовиться, как себя вести, что сказать людям в этой ситуации.

"Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе", - цитирует Лукашенко БелТА.