Отвечая на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что гражданам с армянской фамилией якобы запрещен въезд в Азербайджан, Ильхам Алиев указал, что данная информация не соответствует действительности и в Азербайджане "нет запрета на въезд по этническому принципу".

"Многочисленные визиты армянского народа в Азербайджан тому свидетельство. Они участвуют в спортивных мероприятиях, таких как Евроигры, команда из Армении участвовала. Я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль, он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото", - приводит ТАСС слова Ильхама Алиева.

Глава государства также напомнил о визите католикоса всех армян Гарегина II. "Он посетил армянcкую церковь в Баку и был удивлен, что в этой церкви мы храним более 5 тысяч книг на армянском языке, он сам этому свидетель. Таких примеров я могу привести много: и депутаты, и общественные деятели, и граждане других стран с армянскими корнями", - отметил Ильхам Алиев.

"На протяжении почти что 30 лет все азербайджанское культурное, историческое, религиозное наследие в Карабахе и Зангезуре было уничтожено. И я привез с собой книгу, это даже не книга, а фотоальбом “Карабах до и после оккупации”. Я вам ее представлю, вы посмотрите, это лучше любых слов, что там произошло. И, естественно, очень много пострадавших, очень много людей, лишившихся родителей, близких. У нас до сих пор около 4 тысяч пропавших без вести. Нам не возвращают и не говорят о местах массового захоронения, к сожалению. Мы же отвечаем за безопасность своих граждан и своих гостей, поэтому наша просьба заключалась в том, чтобы в случае, когда либо граждане Армении, либо лица с армянскими фамилиями приезжают в Азербайджан, соответствующие органы были проинформированы. В частности, если речь идет о России, то посольство и посол Полад Бюльбюльоглу эти инструкции знают. Случаи, когда было отказано во въезде, были, но они случались именно потому, что вот эти формальности не были соблюдены", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что в Азербайджане по-прежнему живут определенное число армян и "им никто не предъявляет никаких претензий".

"Баку, в отличие от Еревана, всегда был многонациональным городом. Азербайджан до сих пор является многонациональным государством, в отличие от Армении, которая является моноэтническим государством, где практически все национальные меньшинства, в первую очередь, азербайджанцы, были депортированы, изгнаны. Поэтому дух мультикультурализма в Азербайджане практически виден везде, и, более того, в Азербайджане проживают тысячи граждан Азербайджана армянской национальности. Их меньше, чем та цифра, которая называется - 30 тысяч. 30 тысяч - это было, наверное, лет 10-15 назад, но, тем не менее, они есть, они живут, и нормально живут, и никто не предъявляет им никаких претензий", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана пригласил Маргариту Симоньян посетить Азербайджан вместе со съемочной группой и лично убедиться в отсутствии данных запретов.