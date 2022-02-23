Российские военные обстреливают украинские позиции с вертолетов: есть погибшие госпогранслужба украины
В пограничных пунктах Херсонской области ведутся активные боевые действия. В результате обстрелов вражеских войск погибли трое пограничников, есть пострадавшие. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.
Отмечается, что активные обстрелы ведутся в населенных пунктах в Копани, Иваново и Скадовске. Российские военные обстреливают украинские позиции с помощью вертолетов.
"В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", - говорится в сообщении ГПСУ.