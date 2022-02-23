Ильхам Алиев о формате сотрудничества Азербайджан - Турция - Россия
«Трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция может сформироваться уже в ближайшем будущем». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.
По словам главы государства, ни для кого не секрет, что уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества.
«Он еще не формализован, еще не было встреч министров иностранных дел, не говоря уже о президентах, но он формируется. Он формируется на основании общих интересов, прагматизма и схожести», - указал Ильхам Алиев.
Президент также отметил общие черты систем управления и ценностей, которым привержены три страны, и особо подчеркнул доверительные отношения между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.
«Оба они об этом публично говорят. Я думаю, недалек тот день, когда мы будем уже формализовать эти отношения. Поскольку Азербайджан является союзником России и Турции, то тут как бы уже напрашивается следующий шаг. Это дело не наше, но мы со своей стороны всегда работали над сближением интересов двух стран», - заявил президент.
Ильхам Алиев также назвал подписанную во вторник Декларацию о союзническом взаимодействии России и Азербайджана историческим достижением.
«Потому что с двумя великими странами, с двумя соседями Азербайджан имеет союзнические отношения. Я думаю, ни одна другая страна не может этим похвастаться. Я уже не говорю о том, что со страной - членом НАТО и страной - руководителем ОДКБ. Это на самом деле достижение», - сказал глава государства.