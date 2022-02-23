Ильхам Алиев о формате сотрудничества Азербайджан - Турция - Россия

«Трехсторонний формат сотрудничества Россия - Азербайджан - Турция может сформироваться уже в ближайшем будущем». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

По словам главы государства, ни для кого не секрет, что уже формируется де-факто и трехсторонний формат сотрудничества.

«Он еще не формализован, еще не было встреч министров иностранных дел, не говоря уже о президентах, но он формируется. Он формируется на основании общих интересов, прагматизма и схожести», - указал Ильхам Алиев.