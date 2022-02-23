Погранслужба Украины: вертолет с территории Беларуси атаковал украинский пункт пропуска

Со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков произвел обстрел в районе моста перед пунктом пропуска «Славутич» в Черниговской области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков. В 09.40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска «Славутич» произвел обстрел справа и слева от моста», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.