Ильхам Алиев рассказал о концепции восстановления Карабаха
«Азербайджан планирует вести восстановление в Карабахе по концепции «умные города, умные села», в основе которой находится использование зеленой энергии». Об этом на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС заявил президент Ильхам Алиев.
Как сказал глава государства, Азербайджан уже разработал мастер-план строительства городов Агдам, Физули, Шуша, а строительство других городов в ближайшее время также будет утверждено.
«Все будет делаться по плану, никакого хаоса не будет. В основу будет взят принцип зеленой энергии. Вся зона Карабаха и Восточного Зангезура будет зоной зеленой энергии. И концепция «умные города, умные села». Эти люди ждали очень долго, поэтому они должны жить в лучших условиях, которые возможны в Азербайджане», - сказал Ильхам Алиев.
Президент подчеркнул, что не может назвать конкретные сроки реализации этой программы, поскольку главной проблемой в регионе остаются сложности с разминированием и это тормозит процесс.
«Мы делаем все - ежедневно, ежечасно - чтобы этот процесс ускорился. Нам, конечно, нужна помощь именно в плане разминирования, даже не финансовая, не техническая. Просто физически мы не успеваем. У нас есть Агентство по разминированию, у нас есть несколько батальонов в Министерстве обороны, есть группа МЧС, но физически не хватает, потому что это очень медленный процесс. Мы обратились к международным структурам с просьбой оказать содействие, но, к сожалению, прошел уже год и три месяца, и пока все это без ответа», - заключил глава государства.