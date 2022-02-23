Ильхам Алиев рассказал о концепции восстановления Карабаха

«Азербайджан планирует вести восстановление в Карабахе по концепции «умные города, умные села», в основе которой находится использование зеленой энергии». Об этом на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС заявил президент Ильхам Алиев.

Как сказал глава государства, Азербайджан уже разработал мастер-план строительства городов Агдам, Физули, Шуша, а строительство других городов в ближайшее время также будет утверждено.

«Все будет делаться по плану, никакого хаоса не будет. В основу будет взят принцип зеленой энергии. Вся зона Карабаха и Восточного Зангезура будет зоной зеленой энергии. И концепция «умные города, умные села». Эти люди ждали очень долго, поэтому они должны жить в лучших условиях, которые возможны в Азербайджане», - сказал Ильхам Алиев.