Венгрия заявила о своей солидарности с Украиной, подвергшейся агрессии со стороны России, но не стала критиковать Москву.

"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, войну не смогли предотвратить "дипломатические усилия даже самых крупных и сильных стран". Россия, развязавшая эту войну, в заявлении главы внешнеполитического ведомства Венгрии не упомянута ни одним словом, пишет Deutsche Welle.