Ильхам Алиев: Азербайджан хочет стать наблюдателем в ШОС

«Баку заинтересован в повышении статуса партнера по диалогу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до наблюдателя». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Президент отметил, что Азербайджан уже задействован в определенном смысле.

«Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен», - сказал глава государства.