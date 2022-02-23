Ильхам Алиев: Азербайджан хочет стать наблюдателем в ШОС
«Баку заинтересован в повышении статуса партнера по диалогу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до наблюдателя». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.
Президент отметил, что Азербайджан уже задействован в определенном смысле.
«Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен», - сказал глава государства.
По словам Ильхама Алиева, в ходе его контактов с руководством стран - членов ШОС, в том числе России, говорилось о том, что нет причин для неизменения статуса.
«Но этого до сих пор не происходит по не известным для нас причинам», - добавил президент.