МИД обратился к гражданам Азербайджана, находящимся в Украине
МИД Азербайджана призвал азербайджанских граждан, находящихся в Украине, соблюдать меры предосторожности в связи с военными действиями на территории этой страны.
«В связи с ситуацией в Украине Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики призывает граждан Азербайджана, постоянно и временно проживающих в Украине, не совершать визиты в места скопления войск (приграничные районы на востоке Украины), а также держаться вдали от военных объектов на территории страны. Нашим гражданам рекомендуется оставаться дома или в безопасных местах и избегать поездок без крайней необходимости», - говорится в заявлении МИД.
МИД также порекомендовал азербайджанским гражданам следить за официальными данными госорганов Украины.