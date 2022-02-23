Офис Зеленского: Началась полноценная масштабная война в Европе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя вторжение РФ в Украину, заявил, что сегодня "началась полноценная масштабная война в Европе", пишет УНИАН.

"Россия атакует не просто Украину, но и все правила нормальной жизни в современном мире. Что останется от системы безопасности на континенте? Ноль", - констатировал Подоляк.

Он объяснил, что сегодняшняя атака россиян началась с ракетных ударов по украинским городам – по объектам инфраструктуры, военным объектам, штабам войск.