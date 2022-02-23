Ильхам Алиев: Нынешний формат отношений с Россией – это вершина айсберга

«Многие годы отношения между Россией и Азербайджаном характеризовались как мной, так и президентом Путиным как отношения стратегических партнеров. Нынешний формат отношений – это выше. То есть выше этого практически нет. И в межгосударственных отношениях это вершина айсберга, если можно так сказать», - сказал Ильхам Алиев в ходе встречи с руководителями ведущих российских СМИ.

Президент отметил, что Декларация о союзническом взаимодействии готовилась с обеих сторон на протяжении целого года – с января 2021-го. В настоящее время, по словам Ильхама Алиева, разрабатываются другие документы в рамках декларации.

«Между Россией и Азербайджаном подписано очень много документов – более 200. Но этот особый, поскольку по происшествии 30 лет межгосударственных отношений мы вышли на уровень союзничества. По существу, я бы сказал, мы его официально закрепили. Потому что характер отношений между Россией и Азербайджаном на протяжении многих лет, я думаю, отвечал всем параметрам отношений союзников. То есть это документ, который не только подводит итог под большой работой, но и также открывает большие перспективы для будущего взаимодействия России и Азербайджана, а также перспективы позитивного регионального развития», - сказал глава государства.

«Декларация охватывает все сферы жизнедеятельности и, конечно же, в стадии проработки находится серия документов, которые будут подкреплять эту декларацию конкретными соглашениями по различным направлениям», - подчеркнул президент.

Азербайджанский лидер также отметил, что в реализации находится 8 «дорожных карт», которые приняты Баку и Москвой по различным направлениям торгово-экономической, транспортной, гуманитарной деятельности.