Лукашенко: Киев терпит поражение и должен пойти на уступки требованиям Москвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Киев терпит поражение в ходе российской спецоперации на Донбассе и должен пойти на уступки требованиям Москвы. Такое заявление он сделал в четверг, 24 февраля, на оперативном совещании с руководством белорусского военного ведомства, пишет "Комсомольская правда".

Лукашенко предложил представителям России и Украины встретиться за столом переговоров в Минске. Он отметил, что в ходе этих переговоров должны быть подготовлены проекты конкретных решений, и Киев должен быть готов к тому, что эти решения будут достаточно жесткими по отношению к Украине. Белорусский президент заявил, что это закономерно, так как Киев сегодня терпит поражение в ходе российской спецоперации на Донбассе.