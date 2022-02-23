Ильхам Алиев: ОДКБ до тех пор ОДКБ, пока там Россия

«Думаю, что ни для кого не секрет, что в ОДКБ ведущая роль принадлежит России. Это было продемонстрировано не так давно на пространстве СНГ, и даже до событий в Казахстане всем было ясно. Имея союзнические отношения с Российской Федерацией, а также 2 пункта из 43 прямо говорят о вопросах, связанных с оказанием при необходимости военной помощи, - это пункт 6-й и пункт 16-й - я думаю, что этого вполне достаточно». Об этом на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам президента, ОДКБ является ОДКБ до тех пор, пока там Россия.

«Если России нет в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит. Вот мы исходим из этого. Поэтому шаг в деле поднятия уровня военно-политического сотрудничества между Россией и Азербайджаном сделан. С другими членами ОДКБ, за исключением Армении, у нас также очень доверительные, близкие, дружеские отношения. Думаю, что после окончания второй карабахской войны отношения с Арменией тоже нормализуются. Во всяком случае, мы официально заявили о желании заключить мирный договор с Арменией», - отметил президент.