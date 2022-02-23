Киев: вернули контроль в Мариуполе и сбили еще один российский вертолет сводка ВСУ
Вооруженные силы Украины вернули под полный контроль города Мариуполь и Счастье и уничтожили не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага, сообщил оперативный штаб ВСУ.
«Группировки Вооруженных сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. В Черниговской области удалось остановить противника. Силами наших войск возвращены под полный контроль городов Мариуполь и Счастье. Уничтожено не менее 6 самолетов, 2 вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага», - говорится в сообщении.
В то же время тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.
"Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору", - добавили в ведомстве.