Офис Зеленского назвал число погибших украинских военных

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге заявил, что в результате военной операции, которую начала Россия, уже погибли более сорока военнослужащих, сообщает ВВС.

По его словам, это произошло преимущественно за счет утренних ракетных и авиационных ударов. Но, как считает Арестович, российское командование рассчитывало, что потерь будет "намного больше".

Он добавил, что атаки пока не смогли нанести серьезный ущерб боеспособности армии Украины.