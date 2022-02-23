«Народные милиции Донецкой и Луганской Народных Республик» перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

По его словам, бойцам «ДНР» и «ЛНР» удалось отразить «агрессию» и прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ. В частности, группировка под Волновахой продвинулась на три километра, а соединения возле города Счастье — на полтора.

«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», — сказал он.