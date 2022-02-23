Мехрибан Алиева Маргарите Симоньян: «Это одна из самых лучших черт азербайджанского народа...»

«Буквально накануне нашей поездки в Москву по азербайджанскому телевидению шел документальный фильм. Фильм был о пожилой женщине, ей 79 лет, и она приехала в Агдам, в освобожденный Агдам, найти свой дом. Женщина действительно очень пожилая, она с трудом ходила, и практически на протяжении 30 минут она сквозь слезы пыталась рассказать о своих эмоциях, о том, что она ничего, естественно, не нашла. Она не нашла даже руин». Об этом заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС во время диалога президента Ильхама Алиева и главного редактора канала RT Маргариты Симоньян.

Мехрибан Алиева отметила, что эта женщина пыталась найти хотя бы район: «Это действительно совершенно страшное зрелище, и я думаю, что сейчас есть возможность - я хочу вас пригласить всех. И про книгу сказал господин президент. Но надо это увидеть своими глазами. Но почему я сейчас об этом говорю - она рассказывала свою историю и параллельно сохранились кадры, довоенные кадры, до первой войны, когда в ее семье была свадьба - как они во дворе отмечали эту свадьбу, принимали невесту молодую, и нынешние кадры, сегодняшние кадры. У нее слезы боли, слезы счастья, что она все-таки попала на эту землю. Она говорила: «Я дожила. Мое счастье, что я дожила». Потом она берет горсть земли и целует его. То есть я это рассказываю сейчас для того, чтобы было понятно - сложно это передать, это надо, наверное, увидеть, почувствовать, что таких людей много».

Первый вице-президент напомнила, что за годы первой карабахской войны у Азербайджана было около миллиона беженцев: «Они жили мечтой, многие не дожили, кто дожил, конечно, сейчас для них счастье. И, естественно, эти люди имеют семьи, имеют знакомых. И когда вот такие ситуации происходят, это действительно, как подчеркнул президент, в первую очередь для того, чтобы защитить. Потому что мы зачастую, когда говорим о каких-то проблемах больших, говорим обобщенно, не видим, - это, может быть, естественно, - отдельного человека. За каждой проблемой, наверное, все-таки стоит человек - его история, его жизнь, его эмоции - и, к сожалению, люди разные и эмоциональный фон у людей разный».

Мехрибан Алиева подчеркнула, что именно поэтому государство должно защитить всех, кто посещает Азербайджан.

«Но оно и знает, какими эмоциями живут люди. Я училась в школе, у меня был класс абсолютно многонациональный – армяне, русские, евреи, азербайджанцы. Я даже не могу сказать, что азербайджанцы в моем классе, - ну тогда, помните, по 45 человек бывало в классе, - их было большинство. И мы все дружили, были сплочены, и абсолютно ничто не предвещало. И это суть, одна из самых лучших черт азербайджанского народа, и она не могла никуда деться. Вот то, что сегодня так, это имеет абсолютно объяснимые, к сожалению, исторические корни. Почему так произошло».

На вопрос главного редактора канала RT Маргариты Симоньян «Ваши одноклассники-армяне, которые наверняка уже не живут в Азербайджане, могут приехать?» Мехрибан Алиева ответила: «Конечно, Маргарита, могут приехать».