По Одесской области нанесен удар: погибли 18 человек

В результате удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 18 человек, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Также отмечается, что силами сотрудников ГСЧС из-под завалов спасены шесть человек, которые госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

«Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Погибли 18 человек (8 мужчин и 10 женщин). Сейчас идет разбор завалов», – говорится в сообщении.