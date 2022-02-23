НАТО разворачивает дополнительные военные силы в Восточной Европе

НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом в Украине, говорится в заявлении по итогам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе, передает РИА Новости.

"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия… Сегодня мы провели консультации в рамках статьи 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников, принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными. Они не направлены на эскалацию", — указывается в документе.

Отмечается, что организация проводит "развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".