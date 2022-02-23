В Армении уволили главу Генштаба ВС
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте президента Армении, передает «Спутник».
Указ об отставке подписал исполняющий обязанности президента страны Ален Симонян.
Отметим, что Давтян возглавлял Генштаб ВС Армении с 2018-го по 2020 год и был снят с должности по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Однако в прошлом году премьер Армении вновь подписал указ о назначении Давтяна главой Генштаба.