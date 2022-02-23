В Кремле назвали цель военной операции России: «Нужно зачистить Украину от нацистов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов». Так он ответил на вопрос журналистов о том, как понимать «денацификацию Украины», о которой в своем обращении говорил Владимир Путин, передает Meduza.

На просьбу объяснить «демилитаризацию» Украины, о которой российский президент также говорил, представитель Кремля ответил, что речь идет о «нейтрализации военного потенциала».