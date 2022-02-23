Эрдоган: вторжение России в Украину противоречит нормам международного права

«Турция вновь призывает Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских договоренностей». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдроган, передает «Анадолу».

Глава турецкого государства отметил, что официальная Анкара отвергает и считает недопустимой военную операцию России против Украины.

Он подчеркнул, что Турция считает Россию и Украины дружественными странами, с которыми ее связывают тесные политические, экономические и социальные связи.

«Противостояние России и Украины вызывает у нас искреннее сожаление», - отметил турецкий лидер.