Эрдоган: вторжение России в Украину противоречит нормам международного права
«Турция вновь призывает Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских договоренностей». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдроган, передает «Анадолу».
Глава турецкого государства отметил, что официальная Анкара отвергает и считает недопустимой военную операцию России против Украины.
Он подчеркнул, что Турция считает Россию и Украины дружественными странами, с которыми ее связывают тесные политические, экономические и социальные связи.
«Противостояние России и Украины вызывает у нас искреннее сожаление», - отметил турецкий лидер.
Эрдоган сообщил, что Турция поддерживает борьбу Киева по защите территориальной целостности, о чем информировал сегодня в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского.
«Военное вторжение России в Украину противоречит нормам международного права и наносит серьезный удар по миру и стабильности в регионе», - сказал он и добавил, что Турция готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, крымскотатарского народа и всех, кто живет в Украине.