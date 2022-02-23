Резников: Десятки гробов сегодня поедут в Россию. ВСУ удержали линию обороны на востоке Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины удержали линию обороны на востоке, оккупантам РФ нанесли ощутимые потери. Видео с его обращением в YouTube опубликовало издание LIGA.net в четверг, 24 февраля.
По словам Резникова, украинской армии удалось удержать линию обороны и откинуть российских оккупантов на востоке Украины. Министр заявил, что враги уже потеряли шесть самолетов, два вертолета, пять танков.
«План врага сломить нас не сработал. Украина сражается и сражается успешно. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию», — сказал Резников.
Он рассказал, что сейчас Украина мобилизует международную поддержку. Глава ведомства уже провел разговоры с министрами обороны Великобритании, Турции, Литвы и другими партнерами – Украина получит больше оружия и оборонной защиты.