Резников: Десятки гробов сегодня поедут в Россию. ВСУ удержали линию обороны на востоке Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины удержали линию обороны на востоке, оккупантам РФ нанесли ощутимые потери. Видео с его обращением в YouTube опубликовало издание LIGA.net в четверг, 24 февраля.

По словам Резникова, украинской армии удалось удержать линию обороны и откинуть российских оккупантов на востоке Украины. Министр заявил, что враги уже потеряли шесть самолетов, два вертолета, пять танков.