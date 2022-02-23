"Российские войска нанесли 30 ударов ракетами, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора Российской Федерации нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка.