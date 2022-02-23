НАТО: «Россия заплатит очень высокую цену»

Совет НАТО 24 февраля выступил с заявлением, в котором призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины. Это следует из документа, распространенного в Брюсселе, передает «Корреспондент».

«Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся», - говорится в заявлении.

В НАТО также вновь подчеркнули, что решительно осуждают решение России признать регионы восточной Украины, что еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и противоречит Минским соглашениям, подписанным Россией.

«Союзники никогда не примут это незаконное признание. Мы самым решительным образом призываем Россию свернуть с избранного ею пути насилия и агрессии. Руководители России должны нести полную ответственность за последствия своих действий. Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС», - отмечается в заявлении альянса.