В Украине формируют добровольческие подразделения: раздают оружие

В Украине создали оперативный штаб по формированию и координации добровольческих подразделений в составе сил территориальной обороны. Об этом объявил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

«В него входят опытные боевые генералы и руководители силовых ведомств в отставке. Оперативный штаб находится в коммуникации с органами власти на местах. Обращаюсь к ветеранам, бойцам Добробатов, ко всем гражданам Украины, которые могут и готовы встать рядом с нашими вооруженными силами! Призываю всех, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт, направляться в расположения батальонов территориальной обороны в своих городах и вступать в добровольческие подразделения», - написал Аваков.

Экс-глава МВД также сообщил, что такие батальоны будут оснащаться дополнительным вооружением по распоряжению президента Украины.