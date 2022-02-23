В Офисе Зеленского назвали две цели вторжения России

В Офисе президента Украины считают, что у России две тактические цели - отобрать территории и нанести удар по руководству Украины, чтобы спровоцировать беспорядки и "примирить" с Украиной. Как сообщает Украинская правда, об этом на брифинге советника главы Офиса президента сказал Михаил Подоляк.

"Ключевая задача россиян – убрать руководство Украины, создать максимальную панику, то есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти. После этого завести сюда кого-то из своих марионеток и принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Россией".

По его словам, сейчас РФ пытается дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве.