Европа вводит жесткий пакет санкции против России

Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики России и заблокирует доступ российских банков к европейским финансовым рынкам. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы представим на одобрение европейских лидеров пакет массивных санкций, направленных на стратегические секторы российской экономики и блокирование доступа к ключевым технологиям и рынкам. ...Мы заморозим российские активы в Евросоюзе и закроем доступ российских банков к европейским финансовым рынкам», — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен обвинила Россию во вторжении в Украину и осудила эти действия. «Мы осуждаем эту варварскую атаку и циничную аргументацию, использованную для ее оправдания», — добавила она.