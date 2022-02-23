Военные и мирные потери: стороны опровергают данные друг друга
Данные России и Украины о количестве погибших военных и потерянной техники расходятся, сообщает ВВС.
Так, представители Сухопутных войск Украины утверждают, что в Луганской области были сбиты шесть российских самолетов и несколько вертолетов. Минобороны России называет эти сообщения «враньем».
Также украинский Генштаб сообщил, что на харьковском направлении были убиты 50 российских военных. Однако в российском минобороны о потерях не сообщают.
В офисе президента Украины сообщили, что потери украинской стороны составляют 40 человек. Новой информации на этот счет не поступало.
Телеканал Си-эн-эн сообщил, что в результате военных действий России в Украине пострадало больше сотни человек. Цифры по погибшим и раненым среди гражданского населения официально еще не названы. О том, что в «ДНР» есть погибшие и раненые среди местного населения, сообщило руководство «республики», но точных данных оно приводить не стало.