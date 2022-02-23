Военные и мирные потери: стороны опровергают данные друг друга

Данные России и Украины о количестве погибших военных и потерянной техники расходятся, сообщает ВВС.

Так, представители Сухопутных войск Украины утверждают, что в Луганской области были сбиты шесть российских самолетов и несколько вертолетов. Минобороны России называет эти сообщения «враньем».

Также украинский Генштаб сообщил, что на харьковском направлении были убиты 50 российских военных. Однако в российском минобороны о потерях не сообщают.